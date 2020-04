Los “tapabocas” de la vergüenza

Tal información fue suministrada por el director de dicho hospital, Ludo Splingaer, quien no reveló el nombre de la empresa vendedora. Total, quedamos como un culo, para llamar las cosas por su nombre, convirtiéndonos en vergüenza y hazmerreír de la comunidad médica mundial, lo cual exige una investigación que, habida cuenta del producto, ojalá no callen con el famoso tapen-tapen tan utilizado por los colombianos.

Hasta allí el cuento de hadas. Pero hubo tres detalles francamente insólitos: el primero, que las mascarillas no provenían, como les habían dicho, de China —el país donde surgió el COVID-19 que infectó y jodió al mundo entero—, sino de Colombia. Por qué y para qué, no sé la razón. El segundo, que las mascarillas estaban defectuosas (por ello creerían que eran chinas). Y el tercero, que fueron empaquetadas en cajas usadas de plátanos y cereales de maíz, que no solo es contrario a las regulaciones, sino que además, y para cerrar con broche de oro, en una de tales cajas se encontró estiércol de animales.