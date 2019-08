Los tebanos en Bogotá

none

La anterior es básicamente la historia y ella es contada en la versión que hizo Patricia Jaramillo para Camacho en el espectáculo presentado en el Teatro Libre. La verdad es que es laudable divulgar en esa forma las raíces mismas del teatro. A pesar de que las necesidades de la condensación hacen que ocasionalmente ciertos episodios no sean suficientemente claros, lo que se ve es interesante y, desde luego, impresionante. Hay que recordar que la leyenda de Edipo ha inspirado a muchos escritores, entre ellos García Márquez, quien hizo una versión criolla de la leyenda para el cine, y a Anouilh, el gran dramaturgo francés cuya Antígona es cumbre del teatro contemporáneo. Aquí vimos hace años Edipo rey en una versión de Enrique Buenaventura, pero el experimento de Camacho es laudable y vale la pena ir al Teatro Libre a verlo.

¡Pero qué inmenso drama! Vemos cómo el oráculo pronostica que el hijo del rey de Tebas, Layo, dará muerte a su padre y se casará con Yocasta, su madre, y cómo el rey, para evitar esa profecía, ordena matar al hijo. Pero el presunto asesino se conmueve y deja a ese niño, Edipo, en manos de un pastor. Con el paso de los años, por circunstancias del destino, la profecía se cumple. Cuando Edipo descubre haber sido el asesino del padre y haber tenido cuatro hijos con su propia madre, desesperado se saca los ojos. Pero ahí no acaba la historia. Los hijos se declaran en una lucha fratricida originada en que uno de ellos no quiso ceder el turno de reinar al otro, como se había convenido. En esa guerra de hermano contra hermano, ambos mueren y el nuevo rey, Creón, ordena que a uno de ellos lo entierren con todos los honores y al otro lo dejen sin enterrar para que lo acaben los perros y las aves de rapiña. Antígona, la hermana, decide rebelarse contra el rey, su tío, y al enterrar al hermano nuevamente la tragedia se cierne sobre la familia de Edipo.