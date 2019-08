none

Pero nada de lo que planteó sería posible si no resistíamos y derrotábamos al narcotráfico. Fue el primero y uno de los pocos que tuvo el coraje de enfrentarlo y pagó por ello con su vida. Hoy en día reconocería el esfuerzo que se hizo en derrotar a los grandes carteles de Medellín, Cali y las Farc, así como la erradicación de los cultivos en la primera década del nuevo siglo, pero lamentaría el ingreso del narcotráfico a la política en los años 90, al igual que el renacer de los cultivos de coca y del narcotráfico, y la emergencia de nuevos grupos armados ilegales en años recientes. Por todas estas razones, continuaría argumentando que en Colombia sigue habiendo “más territorio que nación, y más nación que Estado”, motivo por el cual sus propuestas de reforma siguen tan vigentes como hace 30 años.

Luis Carlos Galán fue un líder muy especial, porque concibió su carrera política y su aspiración de llegar a la presidencia no como fines en sí mismos, sino como medios para resolver los problemas del país. Solo así se entiende la gran coherencia entre sus propuestas de reforma con la claridad de su diagnóstico de nuestros problemas.