Maniatadas

En el corto plazo, estas turbulencias de la economía internacional cogen a las autoridades colombianas con las manos atadas, sin mayores grados de libertad para contrarrestar el impacto negativo de la situación externa. Por una parte, a diferencia de los banqueros centrales de muchos países, quienes ya están tomando medidas expansivas, en Colombia, por ahora, no es posible reducir las tasas de interés en medio de un brote inflacionario que hizo que el crecimiento de los precios llegará a un nivel del 3,8 % en julio. Y sobra decir que una política fiscal expansionista, que se pudiera concretar en el incremento de la inversión pública o el otorgamiento de algunos subsidios a la producción o la demanda, podría agravar una situación que ya es delicada.

De acuerdo con las predicciones de entidades como el FMI y la OECD, la profundización de esta guerra comercial, cuya evolución es impredecible, acarreará consecuencias negativas sobre el crecimiento de la economía global, un fenómeno que afectará a prácticamente todos los países del planeta. Esta situación no solo atenta contra la ya frágil recuperación de la economía colombiana, sino que también constituye una amenaza adicional en contra de sus cifras fiscales. Un menor crecimiento del PIB, por ejemplo, disminuiría los recaudos de tributos como el IVA, y el menor precio del petróleo reduciría las utilidades de Ecopetrol y los impuestos de las petroleras (una desaceleración económica, eso sí, principalmente por su impacto sobre las importaciones, aliviaría el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos).