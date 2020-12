Maradona, por los lectores

Sobre Maradona (I)

Tan agradable lo auténtico y lo coherente: rara avis. Lo incorrectamente político. Los mediocres y cuadriculados detestan a quienes los ponen en evidencia. Alguien dijo: “Los locos construyen los caminos que después recorren los sabios”. Cuando la mayoría detestaba a Castro y Chávez, él adhería con la simpleza de quien se sabe mortal y muy humano. A contracorriente. Maradona: un artista popular. Bien por él.

Shirley Fernanda.

Sobre Maradona (II)

Hermosa columna de Pascual Gaviria, escrita con el corazón. Yo creo que por eso quisimos a Maradona, nos tocaba las fibras del corazón con su juego, sus goles o sus palabras, ya fueran con una sonrisa o con un reclamo, por eso: ¡hasta siempre, Maradona!

Tenía un carisma que nos unió. Yo, por ejemplo, no lo quise tanto cuando era jugador, porque cuando eso no me llamaba tanto la atención el fútbol. Yo decía que me caía mejor ahora Maradona con su personalidad, con su simpatía, amaba su autenticidad, no te podías quedar indiferente ante él, era todo o nada, era energía pura, como dijo alguien, ¡a Maradona hay que sentirlo!

Mar.

Sobre Maradona (III)

Quienes no le perdonan su infinidad de errores de humanidad, muchos de ellos hasta el grado de horrores, son quienes se creen más perfectos que los demás, pues con todos sus errores y horrores, fue el más humano de los jugadores que el fútbol ha podido dar. Paz en su tumba.

Octavio.

Sobre Maradona (IV)

En sus dos facetas, futbolista y ser humano, Diego Armando Maradona tocó los extremos.

Después de Pelé, fue deslumbrante. Sus dos goles contra Inglaterra, uno con genialidad y otro con toda nuestra picaresca latina, denotaron recursividad ante un Goliat. Admirable, mas como ser, inducido o no, dejó ver su gran lado oscuro, execrable y repudiable.

Entonces vuelvo la mirada a Pelé y a Messi, ahí de cerquita.

Atenas.

