Margarita Cabello: la dama de hierro

La nueva procuradora, Margarita Cabello, sin duda alguna es una mujer importante. Su vida profesional ha sido impecable. Se inició como escribiente en un juzgado y ha trasegado por todas las instancias judiciales hasta ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente en ese cargo, sus compañeros magistrados afectuosamente se referían a ella como la dama de hierro, haciendo la comparación con la primera ministra inglesa Margaret Thatcher. Fue ministra de Justicia y le “robaron” la posibilidad de ser fiscal general de la Nación. El presidente Uribe la ternó y obtuvo 15 de los 16 votos necesarios. Sin embargo, cambió el gobierno y la Corte Suprema expidió un nuevo reglamento interno eligiendo con menos votos a Viviane Morales. Sin embargo, Cabello se mantuvo en su empeño de servirle al país con honestidad y seriedad.

Algunos de sus malquerientes han sostenido sin razón que la procuradora, por haber trabajado con el presidente Duque, no ejercerá el cargo con independencia. Claramente no la conocen y la subestiman. Como magistrada tuvo que tomar decisiones muy importantes y jamás se le vio ningún interés distinto al de aplicar la ley con todo el rigor. Y precisamente ese rigor es el que determinará sus actuaciones en contra de los funcionarios corruptos. Qué equivocados están los que creen que podrán doblegar a la procuradora tratando de vincularla con escándalos de corrupción de algunas personas en Barranquilla. No en vano sus compañeros le decían la dama de hierro.

Como si lo que les he dicho fuera poco, también les recuerdo que Cabello, en su primera semana, ya destituyó e inhabilitó a una exgobernadora del Caquetá.

En este país ha habido en la política mujeres realmente importantes: Esmeralda Arboleda, María Elena de Crovo, Noemí Sanín, María Emma Mejía, Alegría Fonseca, doña Nidia Quintero, Soledad Acosta de Samper, Bertha Hernández de Ospina, Carolina Barco, entre otras. Por supuesto, la procuradora está en esa lista desde hace muchos años.

El país es muy afortunado de tener como su procuradora a Margarita Cabello, sucesora de procuradores también importantes como Alfonso Gómez Méndez, Horacio Serpa Uribe, Carlos Mauro Hoyos y Mario Aramburo, entre otros.

Como se dice popularmente, que tiemblen los corruptos, a quienes veremos pagar escondederos a peso.

Notícula. Esta semana fue nominada al premio Goya la película colombiana El olvido que seremos, que plasma, bajo la dirección de Fernando Trueba, el magnífico y conmovedor libro de Héctor Abad Faciolince. Quienes leímos el libro y vimos la película pudimos ver que esta refleja maravillosamente lo escrito por Héctor. Con el auspicio de Caracol Televisión, el tesón de su presidente, Gonzalo Córdoba, y la amplia experiencia de Dago García, Colombia debe sentirse orgullosa de esta nominación. A todos los que participaron en ese proyecto, mil felicitaciones y muchas gracias de todo corazón.