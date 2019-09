Martín Santos ¿Por qué es más relevante una voz para el odio que una para dialogar y construir?

Respetado Martín:

Lamento la agresión que has sufrido por las acciones de tu padre y de tu familia, varias de las cuales comparto por su aporte a la paz; también lamento que el arranque de ira de esa mujer la haya expuesto, en un país que como quedará claro no se caracteriza por la mesura, la tolerancia y el respeto a la vida: recuerda el duro episodio de tu primo Pedro.

La historia:

La semana pasada Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, difundió por redes sociales el vídeo de una mujer que lo insulta a él y a su familia con una ira evidente. Al ver esta situación no pude evitar recordar un encuentro mío con Martín, tiempo atrás, justamente en un ejercicio de diálogos y construcción de paz donde él fue ponente junto con el profesor Antanas entre otras personalidades. Encuentro en el cual a los ojos le pedí que me diera un espacio para hablar de feminismo, elemento que, a mi criterio, es fundamental para un mundo dialógico y en paz. A los ojos me dijo que le escribiera por Twitter que me respondería y tendríamos la oportunidad.

Lamentablemente no cumplió su palabra y mi propuesta no gozó de igual difusión por parte de Martín que la diatriba de la mujer en Estados Unidos. ¿Por qué? Muy buena pregunta.

Lo dejo claro de una vez: no comparto la actitud de la mujer. Evidentemente se dejó llevar por la rabia y en ningún momento buscó un diálogo. No hubo cuestionamientos sólidos ni profundos, solo una rabia desbocada contra el hijo de alguien que ella desprecia. Y aunque despreciar no es delito, y más allá de las posiciones políticas de cada uno y cada una de nosotras, resulta claro que no le hace bien al país que nuestros conciudadanos vayan agrediéndose desmesuradamente por el mundo: Juan Manuel responde por Juan Manuel, y Martín por Martín, y en todo caso debemos ir más allá de análisis facilistas. Del “jueperra” lo único que voy a comentar, como resultará predecible, es que es agotador seguir escuchando insultos cuya raíz idiomática es el juicio a la conducta de las madres, en vez de centrarse en la persona a la cual se critica.

Más allá de eso, y de la discutible conveniencia de masificar el vídeo, lo cual sin duda hace un flaco aporte a la paz y expone de forma absoluta a la ciudadana ante toda la sociedad, hay algo que me inquieta: ¿por qué Martín Santos le da tanto eco a quien así lo trata cuando ha recibido invitación de diálogos de saberes de otras. En el grupo interdisciplinar con perspectiva de género y enfoque diferencial Feminismo Artesanal somos personas que hemos querido tener diálogos saludables y críticos. Mi invitación al pensamiento llevado a la acción desde este lineamiento reflexivo no sólo no ha recibido eco, sino que ni siquiera un trino de respuesta. Como colectiva, en mi voz, hice la invitación y no hemos gozado del gusto de tener un espacio con él y con su familia para hablar de feminismo, nuevas masculinidades y construcciones paz con perspectivas de ciudadanías diversas ¿Por qué como sociedad, yendo más allá de Martín Santos, le damos prioridad a masificar lo violento en vez de darle fuerza al diálogo social y a quienes, así no estén totalmente de acuerdo con nosotros, se animan a pedirnos espacio para el diálogo respetuoso?

Martin: ¡Hay que tener cuidado con mezclar en las redes sociales nuestras opiniones con los arranques emotivos sin argumentos de alguna gente. Finalmente, y a mi parecer principalmente, deberías darle más relevancia a quienes se acercan a construir que a quienes se acercan a agredir. ¡Sigo esperando nuestro encuentro para hablar de paz y feminismo! ¡Confirmemos! ¡Estoy segura que, como yo, miles de colombianos y colombianas quieren hablar contigo y con tu familia para construir! ¡Hagámosle más eco al diálogo que a la rabia! Cientos de mujeres queremos ver el resultado de este ejercicio de comunicación y reflexión.

* Ideóloga, Feminismo Artesanal