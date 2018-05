Más cerca del empalme económico

Estamos ya a pocas semanas de saber quién será el nuevo presidente de Colombia y poco a poco iremos conociendo su gabinete económico. Esas son buenas noticias para la economía. Dejaremos de lado estos meses de campaña llenos de propuestas económicas buenas y malas y los equipos económicos del presidente Santos y del presidente electo se dedicarán a hacer el empalme para el relevo.

Gracias a la recuperación de la economía colombiana que ya está en camino y a la mejora reciente de los indicadores de confianza del consumidor y los empresarios, los equipos económicos podrán hacer un empalme mirando más allá de las tareas para la recuperación a corto plazo. El empalme se debería dedicar a pensar en una estrategia para aumentar el potencial de la economía, que debe pasar por la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad.

Es el momento de pensar en estrategias exitosas que realmente logren bajar la informalidad empresarial, comercial y, por supuesto, de las personas. Mejorar incentivos positivos y negativos para que los negocios y las empresas valoren las ventajas de la formalidad o el costo de la informalidad y de esta forma generen una espiral positiva de formalización con sus proveedores y trabajadores. El monotributo instaurado por el Gobierno actual va en la dirección correcta, pero no ha sido valorado por los pequeños negocios, bien porque no lo han entendido o bien porque los costos de la informalidad en términos legales son tan bajos, por la poca capacidad de seguimiento de la administración de impuestos, que no ven la necesidad de entrar en el sistema.

En el empalme también se debe dedicar tiempo a otras tareas para aumentar la productividad relacionadas con bajar el costo de operar en el país, por ejemplo, extendiendo la estrategia de digitalización para que baje los costos de transacción y relacionamiento entre privados y con el sector público a mínimos. Una economía donde el pago de impuestos o la transaccionalidad diaria, por ejemplo, se hagan de manera digital permitirá que los empresarios y comerciantes se dediquen a actividades productivas que generen crecimiento.

El relevo del equipo económico actual es retador y ojalá el presidente electo arme un equipo que le siga dando permanencia, estabilidad y confianza al manejo económico como lo ha hecho el Gobierno actual y que, a la vez, superados lo peores efectos de la crisis de precios del petróleo, pueda hacer todo para aumentar el potencial de la economía colombiana.

* BBVA Research / @juanatellez