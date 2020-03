Más masacres y otras violaciones

Hay una exhortación, a modo de recomendación, que hace el informe para que se avance en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz y a “la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. No se ve, por ningún lado, que haya “intromisión en la soberanía”, señor Duque. La que sí es motivo de indignación y rechazo es la ya vieja injerencia de Washington en nuestros asuntos internos.

“Duque, no has hecho nada por nosotros”, dijo Donald Trump hace un año, porque, según él, estaba entrando desde Colombia más cocaína a su país que antes. En otra reunión, en que el presidente (o subpresidente) colombiano dio la impresión de ser una mascota del señor imperial, el mandamás gringo le ordenó usar glifosato y, más tarde, lo ubicó como un portaestandarte de la política exterior estadounidense contra Venezuela y le puso la tarea de “tumbar” a Nicolás Maduro.