Mayúsculas

«… su decisión no obedeció a un acto heroico por parte de su administración, sino al cumplimiento de una Acción Popular». El Espectador.

Según el Diccionario, una acción popular es la «posibilidad que tiene cualquier persona para promover un proceso». No veo la necesidad de las mayúsculas.

Mismo

«Agradeció a Corea del Norte por la repatriación de los restos de soldados estadounidenses muertos durante la guerra de Corea, aunque su secretario de Defensa puso en duda la nacionalidad de los mismos». El Colombiano.

Algunos correctores hemos dado por evitar el uso del adjetivo «mismo» como pronombre porque, según el Diccionario, no aparece con ese uso en las tres acepciones mostradas. Si se analizan las siete locuciones que trae el Diccionario a continuación, en todas ellas el uso desempeñado por ese adjetivo es de pronombre. Agradezco de antemano si alguien me muestra en qué estoy errado (o herrado). Mientras tanto, propongo alternativas a la frase propuesta. «… puso en duda la nacionalidad de ellos» o «… puso en duda su nacionalidad» y otros más. También resulta incorrecta la tan usada frase «… los mismos con las mismas».

Hasta que no…

«Las medidas son transitorias hasta que no se hagan correctivos…». El Colombiano.

Es una contradicción decir «… hasta que no se hagan…» pues el oficio de esta preposición es determinar el fin de una acción: «Espero hasta que ellos vengan», es decir, «cuando ellos vengan, me puedo ir». Lamentablemente el Depedé, Diccionario panispánico de dudas, le da poca importancia al hecho negativo que produce la expresión «hasta que no». Lo correcto es el uso del adverbio «mientras»: «Las medidas son transitorias mientras no se hagan correctivos…». No digo que el Depedé es malo, sino que ahí hay una falla que se puede corregir.

Pa

Se nos vino la Feria de las Flores, tiempo en que todos los antioqueños nos sentimos campesinos. Pueda ser que en los anuncios no aparezca con apóstrofo la apócope «pa»: no lo necesita.