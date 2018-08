MeAcaboDeEnterar: Consulta Anticorrupción, crecen los impuestos, Ordóñez en la OEA y más

Por: Me Acabo de Enterar

Que no se le olvide lo importante de la semana pasada. La consulta contra la corrupción no alcanzó el umbral, pero tiene un impacto político. El gobierno de Duque prometió que no habría más impuestos y habrá impuestos. Y Álvaro Uribe propone que el presidente sea quien suba el salario mínimo.

Me Acabo de Enterar fue escrito y editado por Juan Carlos Rincón Escalante (@jkrincon), María Paulina Baena (@mapatilla) y J. D. Torres. En el grupo investigativo están Cindy Bautista, Laura Tatiana Peláez e Irene Alonso.

