#MeAcaboDeEnterar: Los osos de Duque, Santrich no apareció, corruptos al Concejo de Cartagena y más.

Por: Me Acabo de Enterar

No olviden lo que sucedió la semana pasada. The Economist calificó a Duque como improductivo, Santrich no se presentó en la JEP y Colombia es el segundo país donde más asesinan a líderes ambientales.

Este noticiero fue escrito por Camila Pérez y presentado por María Paulina Baena. El resto del equipo está conformado por Juan Carlos Rincón, Tatiana Peláez, Cindy Bautista y J. T.

