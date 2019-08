Mejor escribo sobre Roberto Burgos Cantor

none

Supe también que el libro preferido de toda su obra es Pavana del diablo, que lo escribió estando fuera del país y en el que justamente la ausencia del arraigo, la lejanía del Caribe lo surtió y alimentó para narrar y reflexionar sobre la infancia que en sus libros no sólo es sólo caribe sino universal.

Roberto Burgos Cantor nos legó una obra en la que el lenguaje es protagonista. Era él un ser que vivía entre el mar, el patio, las grandes mujeres de sus novelas y el lenguaje de la poesía para narrar y reflexionar un mundo, por eso dijo muchas veces: “Lo que hace un escritor en la vida es la construcción de un estilo. Todo lo demás está dicho, narraciones de muertes, amores, odios, guerras y traiciones. Lo que no está dicho es la forma como tú lo vas a decir. Lo que una forma expresa y revela es distinto de lo que otra forma expresa y revela. De allí surge el regocijo. Así he seguido trabajando”

Pero no, mejor escribo sobre un caballero. Ahora que se aproxima el 16 de octubre, fecha del primer aniversario de la muerte de Roberto Burgos Cantor, el gran escritor de Cartagena de Indias que se autodenominaba: “Caballero yo, de la orden de Constancia Cantor”. Constancia Cantor, la madre que crio a un hombre caribe educado, suave, de buenas maneras, fervoroso de la amistad porque se sostenía en la lealtad. Una madre a quien Roberto considera “Un ejemplo de austeridad, rigor y ternura que ha preservado mi alma de la catástrofe diaria de sobrevivir sin envilecerse”.

Pensé inicialmente escribir esta columna sobre la evidente caída del capitalismo, representado en los exabruptos de Bolsonaro que ha permitido el incendio del corazón del mundo. Luego me dije: escribiré sobre esa encarnación de lo patético y del cinismo máximo que fue la entrevista que le hizo la periodista Vicky Dávila en la W al senador Álvaro Uribe en la que ella se mostró igual de servil y él incoherente y desacertado atacando a todos para defenderse de la inminencia de un llamado a indagatoria.