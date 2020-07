Menos freno y menos acelerador, para mi prima

Con la crisis social de la cuarentena, los políticos intentaron controlar cada acción de la vida de los ciudadanos. Pico y cédula, pico y género, y guía de Minsalud sobre cómo tener relaciones sexuales. No salen los mecánicos ni los peluqueros, tampoco los informales (a menos que sea a comprar la lotería). Los viejos quedan con casa por cárcel, ¡los estamos cuidando!, dice el Gobierno. Los jóvenes apenas salen por 30 minutos y solamente una persona por hogar: ¡cuidado salen a caminar por 31 minutos o con un miembro de su familia, de pronto se pegan el coronavirus entre ustedes!

Ah, eso sí, no tomen trago, de pronto los contagia la cerveza. Ley seca, decrétese y cúmplase.

Esta explosión de decretos no solamente resulta confusa y contradictoria, sino también ridícula y autoritaria. Al final del día nadie los cumple, los aguacates de la calle se venden con y sin pico en la cédula; el Estado no tiene cómo evitarlo, pues esta crisis no se soluciona con multas y bolillo. El exceso de confianza que tienen los políticos en las capacidades del Estado los llevó a errores en la crisis social y, lamentablemente, también los está llevando a errores en la crisis económica.

Hace unos años, el psicólogo Daniel Kahneman, padre de la psicoeconomía, explicaba una idea muy potente para entender el comportamiento y las políticas públicas. Queremos ir del punto A al punto B, y tenemos el acelerador y el freno para llegar de manera segura. El problema es que muchas veces lo que hacemos (y lo que estamos haciendo en Colombia) es tratar de cambiar el comportamiento de las personas hundiendo los dos pedales al tiempo.

—¿Cómo así? —me interrumpió Isabel, mi prima de diez años.

—El acelerador y el freno son necesarios para llegar al destino que queremos —le dije—. A veces estamos en subida y a veces en bajada, la cosa es que en este momento estamos parados en los dos pedales al tiempo, sobrerrevolucionando el carro sin avanzar mayor cosa.

—¿Qué sentido tiene hacer eso?

—Ninguno, exactamente.

La metáfora se vuelve evidente cuando vemos las acciones del Gobierno Nacional. Por ejemplo, le ponemos el freno de mano al comercio con el confinamiento más largo del mundo, pero tiramos el acelerador a fondo, sin soltar el freno, aglomerando las ventas en el día sin IVA. Ponemos freno de mano a los vuelos, pese a su bajo riesgo cuando se toman protocolos, pero presionamos el acelerador subsidiándoles créditos a las aerolíneas. Los restaurantes no reciben instrucciones para abrir al aire libre y con protocolos, pero reciben promesas de créditos y subsidios.

Para salir de esta crisis, más que presionar el acelerador, urge soltar el freno.

Soltar el freno no implica dejar el carro sin cambios y tirarse por cuánta pendiente hay sin control alguno. En marzo podía tener sentido mantener el carro en primera velocidad por precaución, pero si pretendemos seguir en primera en julio vamos a terminar quemando el motor. Seguro habrá cuestas que subir donde se necesite acelerador: a lo mejor toca subsidiar fuertemente las pruebas, la infraestructura para la construcción de vacunas y el déficit del transporte público que ya no puede soportar la misma cantidad de usuarios.

El presidente y los alcaldes están muy cómodos en programas de televisión, en videos caseros por Twitter y Facebook Live, anunciando más instrucciones sobre el encierro y programas de subsidios. Acelerar a fondo mientras se tiene el pie en el freno podrá resultar en una victoria efímera para su popularidad, pero agota las finanzas públicas y la paciencia de los ciudadanos para el futuro que, seguro, será más difícil que el pasado.

Entiendo la presión que tienen los mandatarios por este virus, pero de nada sirve ir muy rápido si nos quedamos sin gasolina en la mitad del viaje.

