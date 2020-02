Menos prohibiciones, más obediencias

La banalidad e ineficacia de un gobierno no se mide aquí en caída del Producto Interno Bruto ni en estropicio de la inflación. No. Las cifras anuales indican que los empresarios emprenden, los trabajadores acezan, los banqueros engordan.

Este vaivén que para la historia universal algún día llegó a ser considerado una ciencia, medible, predecible, impajaritable, para Colombia es a lo sumo una farsa. Hay muchas leyes que aquí no pegan porque en nuestro sano raciocinio ¡ajá! De ahí que tengamos que rogar por menos prohibiciones para que no se estreche el tiempo de la desobediencia.