Metro y contaminación

El próximo alcalde, el profesor Mockus, no ha sido, hasta donde se ha podido apreciar, partidario entusiasta del metro. Quizás ante el reto presidencial –cuando el doctor Samper mani­fiesta que, si el burgomaestre quiere el metro, el Gobierno Na­cional lo apoyará– enfile baterías para adoptar, sin pérdida de tiempo, esta medida radical. ¿Qué espera, profesor Moc­kus? Las condiciones están dadas, y usted no puede desaprovechar este momento histó­rico. Ponga a bailar su perinola y encontrará otra cara: “todos quieren”.

Si con el metro hu­biéramos comenzado hace va­rios años, otro futuro le sonreiría hoy a Bogotá. La experiencia de Medellín ha de servirnos para no dar pasos en falso. Y eso de pensar en un metro liviano, que algunos defienden, no deja de ser un sofisma de distracción. Como lo afirmó el presidente Samper en reciente entrevista, “esta ciudad no puede ya vivir sin un sistema de transporte masivo”.