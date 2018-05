México: el gran reto

El domingo se realizó el segundo debate electoral, cuyo tema fue México en el Mundo. Este encuentro entre los cuatro candidatos presidenciales: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Rodríguez Calderón estuvo cargado de simbolismo.

El hecho de que fuera en la ciudad de Tijuana, frontera México-Estados Unidos, señaló la importancia del tema migratorio sobre todo en la era Trump y el peso incontestable de la relación bilateral México Estados Unidos en su política exterior. Fue la primera vez que se incluyó la participación ciudadana, seis mexicanos hicieron preguntas a los candidatos.

Estas elecciones son de gran relevancia no solo porque se escogerá el mandatario que liderará el país en el próximo sexenio, sino también porque se elegirá gobernadores y alcaldes. Además será la primera vez que aproximadamente 13 millones de jóvenes entre 18 y 23 años votarán, lo que podrá ser determinante en este proceso dado que el número de indecisos es significativo.

El escenario pre electoral ha demostrado un gran descontento de importantes segmentos de la población, pérdida de credibilidad del PRI, especialmente a partir de la administración actual, el incremento de la desigualdad y una gran expectativa en cuanto a la renegociación del TLCAN. Es posible que el voto protesta predomine. En efecto, por medio de encuestas, más de 58% de los mexicanos consultados contestaron que será primordial un cambio en el modelo económico del país.

Antes de iniciar el debate, Andrés López Obrador, lideraba las encuestas con una intención de 45%, Anaya 28% y Meade 19%. La gran ausente de la noche fue Margarita Zavala, quién se retiró de la contienda electoral el miércoles pasado.

Aunque la elección no haya terminado, se cree que a pesar de la gran audiencia en los primeros debates, no habrá un gran cambio en el tablero político electoral. Hay que recordar que en México no hay segunda vuelta. Con todo, no hay que olvidar que después de la inesperada llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y del Brexit todo puede ocurrir.

La postura de los candidatos en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos tuvo matices distintos: Ricardo Anaya criticó severamente la actitud sumisa del Presidente Peña Nieto al recibir al candidato Donald Trump después de todos sus insultos a México y al pueblo mexicano durante su campaña. Su postura puede ser resumida con la frase “a los tiranos hay que enfrentarlos”. El candidato López Obrador afirmó que ante la posibilidad del muro, militarización de la frontera y persecución de los mexicanos las mejores alternativas son respeto mutuo, la diplomacia y el fortalecimiento de la economía productiva. Meade demostró una postura más enfática y finalmente el candidato Rodríguez con su estilo peculiar invitó a los mexicanos a “destetarse de los gringos e incluso expropiar Banamex y Citibank”.

En el tema de la migración asociado a seguridad y defensa evidenció la urgencia de que Estados Unidos haga su parte, pues 60 mil estadounidenses fallecen anualmente debido al consumo de drogas y 200 mil armas ilegales entran a territorio mexicano en un mercado libre cuestionado, la necesidad de reforzar las aduanas para el control fronterizo y eliminar la corrupción endémica de esta institución.

En tiempo: A pesar de que el debate ocurrió simultáneamente con la divulgación de los resultados de las elecciones en Venezuela, no hubo ninguna pregunta a los candidatos al respecto. ¿Esto significa que gane quién gane América Latina no será una prioridad en la política exterior de México?