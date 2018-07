Méxicolombia

La diferencia, Comandante No, es que los mexicanos no creyeron las mentiras con las que ustedes engañaron a los “centristas” colombianos. La diferencia es que los mexicanos dijeron no a la estupidez según la cual elegir al exalcalde izquierdista de la capital los convertiría en Venezuela. Decidieron no parecerse más a Colombia. Decidieron no seguir perfeccionando la dictadura.

Tal era la situación según la revista El Chamuco en su edición de septiembre 2014: “México: Hacia la perfección de la dictadura”. Dicho número incluía como pieza central una “Breve Historia del fascismo mexicano”, una investigación “de la raíz Nazi del PAN con la ayuda de imágenes históricas”.

Estas provenían de los caricaturistas de los cuarentas: Kern, Garmoneda, Cardenio. Al tiempo que daban testimonio acerca del papel crucial del tábano y el bromista en el teatro de la realidad política, tales imágenes confirmaban a los lectores la verdad acerca de la persistencia histórica del fascismo mejicano: “Desde principios del siglo XX, los grupos de la derecha radical … reaccionaron con violencia ante el avance de los sindicatos, el movimiento socialista, y los movimientos anticoloniales … A grandes rasgos, el fascismo fue una alianza de los partidarios del viejo orden con los capitales nacionales para acabar con los movimientos populares”.

“Sobre la fuerza de la razón está la razón de la fuerza”, dicen un canciller homófobo y un “Yo Emperador” en una de las viñetas. Otra dibuja al canciller con un ramo de olivo y una paloma blanca: “Dudan de mis buenas intenciones?”, pregunta. “El partido Nazi le daba gran importancia a la propaganda … Para la derecha mundial era la avanzada de la lucha contra el comunismo y la esperanza de paz”, explica el texto. “En México, el fascismo tuvo seguidores importantes en la derecha nacional … Aquí la Falange española de Franco tuvo hartos seguidores. En 1939, el grueso de la prensa estaba con Hitler. Se organizaron grupos paramilitares violentos … incluso intelectuales como José Vasconcelos, Luis Cabrera y el Dr. Atl hicieron suyas las tesis de la conspiración judeo-masónica-comunista y adoptaron su discurso”, observa.

Y concluye: “A principios del siglo XXI, los mexicanos enfrentamos una nueva oleada contrarrevolucionaria mundial: el neoliberalismo. No sería necesario que los mexicanos siguiéramos el ejemplo de nuestros padres y nuestros abuelos que lucharon contra el fascismo? Por qué no hemos hecho un frente amplio antineoliberal que luche, de manera unificada contra los horrores del saqueo y la sobreexplotación neoliberal?”

Quizás la diferencia sea que los mexicanos se hicieron estas preguntas, que tuvieron intelectuales capaces de ejercer su papel de tábanos en vez de elegir el tímido centro, que tenían medios para hacerlo (como El Chamuco) y no cedieron ante el miedo.