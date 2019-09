Mi Álvaro Gómez

none

Años después, triunfante César Gaviria, puso en marcha la Constituyente de 1991. Álvaro fue uno de sus copresidentes. Quien esto escribe, como ministro de Gobierno, fue el vocero del Gobierno en ese órgano. Álvaro encabezó una lista bastante heterogénea, muestra ya de una evolución política que tomaba distancia del pasado, aunque mantenía una línea de orden y autoridad y de alerta frente a lo que consideraba desviaciones peligrosas desde la izquierda. En las primeras de cambio, hubo una alianza tácita con la AD M-19 para lograr el dominio de la Asamblea en demérito del fraccionado liberalismo. No obstante, se guardó un sano equilibrio que permitió un constructivo ambiente de consenso. Aunque tuvimos diferencias sustanciales, Álvaro buscó caminos genuinos para abrir el nuevo orden constitucional. No quiero decir que abandonó la derecha, pero sí que una revisión del Álvaro tardío mostrará que hay distorsiones en el mito. Hasta el punto de que los alvaristas supérstites —algunos en el autodenominado Centro Democrático— hoy son más “alvaristas” que Álvaro.