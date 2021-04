“Oh Dian, oh Dian, ¿por qué me has abandonando?”.

…….

A costilla de la clase media el ministro Carrasquilla quiere dormir plácido en una pensión.

……

¿Será que la reforma tributaria va a salir rápida, por el Canal del Duque?

…….

Solo un presidente que anda por las nubes se atreve a comprar aviones en esta pandemia.

…….

En el Ministerio del Interior también hay Palacio.

……..

Camilo Gómez es el jefe de la Defensa Jurídica… de Pastrana.