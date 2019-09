Migración venezolana y economía

none

Las cifras muestran que, por calidad de trabajo y remuneración, Colombia no ha sido generosa con los venezolanos, dados los problemas estructurales de nuestro mercado laboral que ni siquiera puede atender a la población local. También explican parte del ajuste al alza del producto interno bruto en el primer semestre de este año, gracias a la nueva demanda de alimentos por parte de los migrantes. Pero este choque positivo en el consumo puede ser pasajero, ya sea por que muchos siguen de largo hacia otros países o por que difícilmente su ingreso podrá aumentar, provocando un estancamiento en los índices de crecimiento a partir de ahora y golpeando aún más la ya deprimida confianza del consumidor ante un Gobierno despistado.

29 % de estos venezolanos reportan no tener ningún nivel educativo, 25 % apenas formación básica primaria, 7 % segundaria, 25 % educación media y solo el 8 % educación superior y postgrado, así que su aporte a la economía en cuanto a capital humano es muy limitado.