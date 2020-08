Miguel Antonio Caro y los caimanes

Siempre me he preguntado por qué Miguel Antonio Caro es tan buen traductor y tan modesto creador, y me digo que en esto se esconde el secreto de una relación con el mundo. Caro toma muy en serio el mundo helénico donde ocurren los hechos de la Eneida, el libro que tradujo de un modo admirable, y también el mundo latino en que esos hechos se relatan, porque esa para él es la realidad verdadera; en cambio, no toma tan en serio la realidad de su mundo físico y de su propio tiempo.

Más bien cree sinceramente que su país debe ser una réplica de ese mundo clásico que tanto admira, y en eso se parece al clero de su tiempo, para el que vivir en el mundo real es un accidente, porque el mundo verdadero es la grandeza de Europa, las convulsiones de su historia, la nave de la cultura cristiana de Occidente.