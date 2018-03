Millonarios, adelante

“Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado”: Proverbio africano.

El actual campeón del fútbol colombiano y de la Superliga está en un proceso de reacomodación de fuerzas y de saber manejar las circunstancias adversas que se le han presentado en lo deportivo y en el inesperado momento de dificultad de salud de su líder, el técnico Miguel Ángel Russo.

Los momentos difíciles por los que pasamos los seres humanos serán más llevaderos si nos rodeamos de gente positiva, si fortalecemos nuestra parte mental y nos dejamos ayudar de todas las personas que lo desean hacer.

Varios aspectos a tener en cuenta en este

momento:

1. Los directivos hicieron el esfuerzo de darle continuidad al cuerpo técnico y a una gran base de jugadores del año pasado y a la vez trajeron a varios para reforzar el plantel. Por ejemplo, al arquero Wuílker Faríñez, Roberto Ovelar y Santiago

Montoya.

2. La experiencia personal me ha indicado que el partido más difícil que me ha tocado enfrentar es este, de volver a moverme y a sentir mi cuerpo, por encima de lo deportivo, por eso lo más importante para el profesor Miguel Russo es recuperar su óptimo estado de salud, para volver a dirigir a su equipo y el fútbol. Seguramente, en el equipo han manejado esta situación para superarla y que no los afecte en su desarrollo deportivo. También para mencionar el gran valor del resto del cuerpo técnico para continuar llevando futbolísticamente al equipo en cabeza del técnico Hugo Gottardi. Seguramente estarán trabajando fuerte para volver a tener un equipo más regular en su rendimiento.

3. La mayoría salieron campeones en Colombia, han mostrado de lo que son capaces, es hora de retomar nuevamente ese camino triunfador, para recuperar la confianza y la fortaleza mental y así seguir en busca de los objetivos propuestos.

4. La afición ha sido fiel a su equipo, que ahora sí que requiere de su acompañamiento y apoyo para superar este momento irregular deportivamente.

Millos es un equipo histórico y grande. Unidos saldrán adelante.