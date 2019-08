“Mobbing” de alto nivel

none

Conozco tres casos, en niveles medios y altos, en tres entidades diferentes, acerca de personas que sufren a diario, incluyendo los días de descanso, de agresiones muy sutiles de parte de sus jefes, hombres o mujeres. No se quejan y, en cambio, se están enfermando y todos han terminado en el consultorio del siquiatra, medicados, mientras el calvario prosigue.

Sin embargo, me llama poderosamente la atención cómo, en ciertos niveles jerárquicos, es prácticamente imposible que se ventilen formas, en los canales regulares disponibles, de acoso que, con los años, terminan deteriorando la confianza en sí mismos, la autoestima de algunos de los empleados aludidos.

Las autoridades laborales reciben a diario quejas de todo tipo con base en normas que no desamparan a los trabajadores. La ley obliga a las empresas a contar con comités de convivencia laboral, a los que se puede acudir para ventilar quejas de distintos tipos de acoso que, eventualmente, pueden dirimirse en tal instancia.

El maltrato laboral, como el infantil, tiene muchas aristas, algunas más evidentes que otras. En realidad, en el mundo del trabajo no se habla tanto de maltrato como sí de acoso laboral, incluyendo el sexual.

Hay jefes respetuosos, capaces de resolver líos de forma constructiva con los empleados de la organización donde se desempeñan, privada o pública. Hay, también, algunos de comportamiento psicopático que, pareciera, disfrutan empequeñeciendo incluso a aquellos que ocupan los llamados cargos de confianza. En estos casos, por lo mismo, por la supuesta cercanía a la autoridad, las víctimas no profieren queja.