Moda que incomoda

Hombres “embarazados” en la pasarela, desfiles incluyentes, modelos talla grande, modelos trans, mensajes políticos, feministas y ambientalistas. la moda está hablando y es hora de prestarle atención.

No es necesario ser amante de la moda para darse cuenta del mensaje entre costuras que nos está mandando, ir de compras es el cardio de más de uno que como yo, encuentra placer en este “deporte internacional”, sin embargo, más allá del consumo masivo de esta industria tachada de manera errónea como superficial, es innegable la revolución que se está gestando a través de la moda.

Esta revolución incluye de manera significativa a los jóvenes y ha logrado pasar de ser algo exclusivo de la moda independiente, a llamar la atención de grandes marcas que llegan a la masas con mensajes tan evidentes como el de la moda de las camisetas con letreros, la tendencia del talking clothes, empezó hace un año cuando Dior sacó su primera camiseta con el lema “todas deberíamos ser feministas” en un contexto donde unas mujeres se revelaban contra la diferencia salarial en Hollywood y otras marchaban en contra de Donald Trump, después movimientos como #Metoo y Time's up, inspiraron esta tendencia que ahora es otra forma de revelarse al mundo con un mensaje, no solo a favor de la mujer, sino de las múltiples realidades que superan la barrera entre lo femenino y masculino, a favor del medio ambiente, la inmigración y los derechos humanos, a favor de lo diferente que al final es lo que nos hace únicos.

El más reciente ejemplo de esta tendencia, lo encontré vitrineando por internet, ahí me topé con una camiseta que decía “Puede fallar” de la marca argentina Tomas & Anouk, después de hablar con su creadora Carolina Goldberg, quedé convencida que el trabajo que hay detrás de esta marca es más que el de generar ventas.

Su marca es el vivo reflejo de lo que piensa su creadora y sus colegas, jóvenes argentinas defensoras de la mujer, que creen que la moda ya mutó de sus estereotipos y que las mujeres de hoy están cansadas de ser etiquetadas y que además de tener libertad de elegir cómo vestirse, eligen no ser tibias frente a temas como el sexismo, el maltrato verbal, físico y hasta el aborto. Carolina, después de escuchar un discurso del ministro de educación de su país, donde aseguraba que se prestaría los mejores servicios de prevención y educación, pero que no estaría de acuerdo con el aborto de manera legal, sintió no solo angustia, sino que le quitaban la libertad sobre su cuerpo y al de otras mujeres, lo que la llevó a manifestarse al respecto aceptando lo maravilloso de la prevención, pero usando una frase tan común en su entorno laboral como “puede fallar”, lo que se volvió el eslogan perfecto de una campaña a favor del aborto legal, seguro y gratis para las argentinas, su iniciativa hizo tanto eco que ahora más mujeres del mundo se han unido comprando sus camisetas, junto a la pañoleta verde, que muestra su posición sin temor alguno a ser juzgadas o tildadas. La ley en pro del aborto legal en Argentina pasó hace unos días la cámara, solo falta que el senado decida si se aprueba la llamada ley IVE.

En Colombia no somos para nada ajenos a estos movimientos sociales y su trascendencia en la moda, un país tan machista como el nuestro puede ser una pasarela difícil y aunque muchos celebramos la primera mujer vicepresidenta, el trabajo de reivindicar y empoderar a las mujeres sigue, como sigue la lucha por los derechos LGTBI, la igualdad y sentido de pertenencia.

La moda es un agente social y económico catalizador de cambios y avance a todos los niveles, un ejemplo es la marca @Trueloveandpoems que además de ser autosostenible, es una tienda virtual que reúne propuestas de moda alternativas, que se preocupa por contar una historia en cada prenda, su creadora María Daza, fashionista monteriana a través de su campaña #Esdebuenosmodales, lanzó unas camisetas por 60.000 pesos con mensajes como “Es de buenos modales, tener las tetas chiquitas y amarlas”, o #Esdebuenosmodales “cagarnos en los estereotipos”, las cuales han sido en sus palabras, una forma de abrir el debate frente al tipo de cosas que la sociedad nos exige como mujeres, y aprovechar la ropa como un medio de empoderamiento y revolución.

www.Biónica.com es otra marca que inspirada en esta tendencia tiene camisetas con mensajes como “ Cabeza alta, orgullo, amor propio" y ”el futuro es nuestro”, por 39.000 pesos estas camisetas se venden como pan caliente, sin mencionar Macha, una marca de tres jóvenes, Paola Siegret, Valentina González y Camila Aristizábal, amantes de la moda pero indignadas por el micromachismo y las microagresiones que las tres concordaban vivían en sus espacios de trabajo, cuando compañeros las llamaban reinita o princesa, decidieron lanzar su línea de camisetas @somosmacha donde con mensajes como “ pelea como niña” y “ no soy tu bebé” , venden a 50.000 pesos prendas que para ellas abren la conversación hacia los derechos de las mujeres y la afectación del patriarcado a todos los géneros.

No es un secreto que como nos vestimos habla de nosotros y por nosotros muchas veces, pero si nos llegan a faltar las palabras al hablar, nos sobraran en la ropa a la hora de vestir. La moda intenta reivindicarse con la sociedad, pero también sigue siendo un motor que impulsa la igualdad y los derechos de las mujeres y hombres, está claro que el feminismo y la diversidad no es una moda, pero si está de moda.