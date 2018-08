Modernización de taxis: tecnología sí, pero no así

Por: Roger Carrillo Campo*

No es terquedad o capricho ratificar lo que vengo aseverando de tiempo atrás. He advertido la posible ilegalidad en la que estaría incurriendo tanto el alcalde Enrique Peñalosa, como el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, al exigir la obligatoriedad y exponer unos límites de tiempo para el cambio de taxímetros por tabletas.

El secretario de Movilidad ha defendido su decisión de exigir este cambio, bajo la excusa que es necesario modernizar los taxis con nuevas tecnologías y así garantizar un mejor servicio al usuario; sin embargo, ha hecho caso omiso a varias inquietudes esgrimidas por el gremio de taxistas, como por los usuarios. Existen fallas en la aplicación, se han identificado zonas grises en las que se pierde la señal, el costo de las tabletas, no se garantiza la seguridad de los taxistas, no existe claridad sobre el cálculo de la tarifa y no se ha hecho la socialización y capacitación, para que tanto los unos como los otros, puedan hacer uso con tranquilidad de estas herramientas. Por tanto, considero irresponsable la posición de Juan Pablo Bocarejo.

Existen leyes y decretos que, de manera clara e inequívoca, establecen como característica distintiva a los vehículos que prestan el servicio de transporte público individual en el nivel de lujo, la implementación de las plataformas tecnológicas para su operación, quedando como optativo para los vehículos del nivel básico. “Existirá un servicio básico de transporte accesible a todos los usuarios. Se permitirá de acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, turístico y especial, que no compita deslealmente con el sistema básico”.

No he comprendido el afán que le asiste a la administración para exigir a los vehículos del servicio básico que operen como si fueran de lujo, en lugar de exigir la implementación del servicio de lujo. ¿Acaso el secretario de Movilidad cree que si a un taxi vetusto y sin mantenimiento, se le instala una plataforma tecnológica y pantalla táctil, se convierte en taxi inteligente? De ninguna manera, porque el vehículo que presta el servicio en el nivel de lujo debe cumplir con características específicas en los vehículos, la capacitación adecuada para los conductores y los indicadores de servicio a cargo de las empresas legalmente habilitadas.

He hecho una carta abierta dirigida al señor alcalde Enrique Peñalosa y al secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, porque en mi consideración, no se puede seguir desinformando a la opinión pública sobre una medida temeraria, como es la del cambio de taxímetros por tabletas. El levantamiento de la medida cautelar que suspendía provisionalmente la resolución 2163 de 2016, no está subsanando la nulidad de esta, el Consejo de Estado está condicionando la implementación del supuesto “taxi inteligente” a la expedición de la nueva resolución.

No me opongo a la implementación de nuevas tecnologías, pero esta medida es arbitraria. Claramente el Consejo de Estado accedió a la solicitud del levantamiento de la medida cautelar decretada en la providencia de 30 de abril de 2018, bajo la condición de que el Ministerio continuara con el trámite de la Resolución que deroga el acto demandado, con el lleno de los requisitos legales y esa resolución no ha sido expedida.

Así las cosas, si la administración insiste en la implementación de estas herramientas, basada en un acto administrativo ilegal, probablemente se vería abocada a múltiples demandas por daños y perjuicios, ocasionados al declararse nula indefectiblemente la resolución 2163 de 2016, por ello le hago un llamado a Bocarejo, para que no persista en la obligatoriedad de este cambio, que actúe con mesura, con prudencia y no haga exigibles disposiciones contrarias a la ley.

*Concejal de Bogotá