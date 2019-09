Modificación del régimen cambiario

none

Lo cierto es que el sistema cambiario vigente no cumple con la tarea de evitar las fluctuaciones inducidas por el exterior y propiciar la estabilidad de la balanza de pagos e impulsar el crecimiento económico. Mientras existan esas condiciones no habrá reactivación, aumento de empleo, ni estabilidad comercial y cambiaria. La alternativa más razonable sería un sistema de cambio fijo-ajustable, como el instaurado en la administración Lleras. Si a esto se agrega un cambio en la concepción del Banco de la República y en la estructura comercial de importaciones y exportaciones, la economía quedaría en condiciones de regular el tipo de cambio y coordinar la política fiscal y monetaria para elevar el crecimiento y el empleo.

En 1967, el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo adoptó la modalidad de cambio fijo ajustable como parte de la política exportadora más exitosa de la historia del país. En 1991, el presidente César Gaviria la sustituyó por la modalidad de cambio flotante que constituye parte esencial del banco central autónomo y de la apertura económica. La historia no está lejos de repetirse.