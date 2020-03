Morir de hambre o de COVID-19

Hay personas que mueren de hambre. No ahora, siempre. Hay quienes no pueden tratarse un virus, no el COVID-19, cualquiera. Están ahí, en las laderas de nuestros barrios. ¿Las seguiremos ignorando?

—El gasto per cápita de Colombia en salud es solo de US$ 1.039.

Si no hay agua, si las personas sienten hambre, ¿tendrán cómo movilizarse a un centro médico para que, dado el caso de contagio, puedan ser atendidas? En un artículo de la BBC del periodista Arturo Wallace, el doctor Ernesto Gozzer, experto en seguridad sanitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sostuvo: “Si la gente no va a tratarse, porque le sale demasiado caro, las posibilidades de contagio se multiplican”.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad hizo una “tuiteratón nacional” para llamar la atención sobre los incumplimientos del Estado en relación con la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad wayuu. En La Guajira no hay alimentos y menos agua, lo sabemos desde siempre. Piensen en esto: dicen los médicos que la primera línea de defensa contra el COVID-19 es lavarse las manos, y esa acción tan simple para muchos de nosotros no está al alcance de todas las comunidades.