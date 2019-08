Mr. Google, ¿rey del discurso electoral colombiano?

none

En las actuales elecciones, en un país que intenta “convivir el posconflicto”, no encontramos expresiones que nos hagan ver el centro de la historia de esta campaña. Lo binario pareciera ganar la batalla de las ideas. Gritos e insultos marcan el norte de las redes para ganar falsos, fervorosos y enceguecidos seguidores. A veces pareciera que la estrategia es convencer a Mr. Google para que gobierne los destinos del país.

Pero el verbo no se detiene y la política tampoco. Luego de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, los términos motivantes de la nueva forma de interpretar nuestras sociedades fueron “terrorismo”, “terrorismo” y “terrorismo”. Esta nueva atmósfera llegó al país envasada en términos como “seguridad democrática”, “confianza inversionista y “fortalecimiento del tejido social”, defendidas con rabia por Álvaro Uribe Vélez ¿el líder que Colombia se merece? El mismo que engendró y combatió la expresión “paz”. Creó a Juan Manuel Santos y luego lo venció con dos miradas distintas de la misma palabra. (Insólito. Uribe se sirve a sí mismo de sparring).

Como repulsa a la “godificada” política colombiana, aparece en escena Jorge Eliécer Gaitán. Conocedor de la Italia de los años de Mussolini y sus formas, adopta el histrionismo y la voz para apoderarse de la palabra pueblo. La utilizó tanto que la llevó a ser casi su apodo. ¿Quién no está con el pueblo? Es interesante oír grabaciones de esos años y apreciar la delicadeza de sus adversarios al preferir hablar de muchedumbre. Con su muerte la política cambió. Las armas reemplazaron las frases y el pueblo salió de la garganta del líder para hacer política con una nueva señal: el fusil.