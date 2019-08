none

Ríos que hablan. Jamás los escuchamos. Pero ellos devuelven en algún momento dado lo que no les pertenece. Son honestos. Entran al mar sin dejar cosas pendientes. Si algún día dejamos de matarnos, nunca se pierde la esperanza, ellos nos podrían regalar maravillas. Me imagino el Atrato, el San Juan, que hasta el presente solo han recibido dolor y sangre, ya limpios, dejando en sus playas recuerdos de nuestros orígenes.

Zapatos, ropa, botas de caucho, prendas infantiles, a lo mejor arcos y flechas, maderos podridos. En ciertas ocasiones esas aguas chocolate se tiñen de rojo. Esa es nuestra historia y esa es la herencia que nos deja el río. Su principal afluente, el Cauca, que nace puro y claro, también lleva en sus entrañas más profundas siglos de sangre y dolor. Cuántos recodos no han albergado restos humanos o partes de cuerpos mutilados, ya descoloridos y deformes. Cuántas almas caritativas han pescado y rescatado restos irreconocibles y los han amortajado con amor, les han dado un nombre y cristiana sepultura en un nicho donde puedan descansar en paz.

Reflexiono sobre nuestros ríos. El Magdalena, que nos recorre de sur a norte y atraviesa nuestra geografía, empieza como una quebradita de aguas cristalinas e inocentes y se va empoderando en su recorrido, sus aguas se van enturbiando a medida que aumenta su caudal y en épocas de crudo invierno se enfurece y desboca anegando pueblos, campos y sembríos, incontenible en su rabia, convirtiéndose en un río bravo, como gritando auxilio porque no puede contar más que historias de dolor y de lágrimas.