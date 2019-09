Mugabe: la gloria a cambio de poco

none

Después de ser separado gentilmente del poder, hace dos años, ya más que nonagenario, Robert Mugabe siguió convencido de que había tenido la razón. Al morirse de viejo, luego de casi un siglo de una vida dramática e intensa, las opiniones sobre su vida y sus actos siguen divididas: muchos recuerdan al viejo y sincero luchador por la independencia y la dignidad africana, por el batallador contra los rezagos del colonialismo europeo y fundador de un Estado con la mirada puesta en el culto y la vivencia de la autonomía. Otros recuerdan a un iluso, prepotente y despistado, que no supo, y en todo caso no pudo, garantizar para su pueblo el bienestar que le hizo vislumbrar en medio del entusiasmo de haber obtenido la independencia.

Otra vez quedó demostrado que no se puede vivir dignamente a punta de discurso, y mucho menos de un discurso en contra de la evidencia de condiciones de vida a todas luces precarias. Vivir de un cuento hábilmente suministrado en dosis cotidianas y sutiles por un gobierno obstinado en sus dogmas, pero con las despensas vacías y las libertades condicionadas, resulta un contrasentido. Aún más que eso, es una afrenta a la dignidad humana, que ningún gobernante tiene legítimamente derecho a protagonizar en contra de su pueblo.

Como las equivocaciones económicas suelen conducir al descontento ciudadano, y como Mugabe decidió insistir en su proyecto y su modelo tocando al oído, terminó por sacrificar las libertades por las que tanto había luchado. Entonces pasó a “vivir del cuento”, su propio cuento, y a tratar de obligar a los demás a que lo adoptaran, si fuese necesario por la fuerza, como creencia y doctrina, fuera de la cual no había salvación; so pena de ser víctima del matoneo y la represión.

Durante 50 años, el país y el mundo pudieron ver diferentes versiones del mismo personaje. Todas con el denominador común de considerarse a sí mismo como el único capaz de orientar a la nación, y querer quedarse para eso en el poder, con lo cual incurrió en uno de los pecados más comunes de desviación del camino de la democracia. Y como de ahí no hay sino un paso a las equivocaciones en la interpretación personal de la vida económica y la desautorización de los conocedores, se produjo el típico desvío del rumbo del país en el escenario internacional, dominado por un sistema que, a pesar de que funcione por definición en favor de unos pocos grandes, exige una mayor dosis de pragmatismo que de dogmatismo.

Cuatro décadas más tarde, cualquier recorrido por las calles de la misma capital, para no hablar de las profundidades del país, presenta un espectáculo desolador frente a las expectativas de la época fundacional de un régimen de convivencia que nació en medio de tanto entusiasmo y tanta esperanza. Prueba irrefutable de que los habitantes del país pasaron de vivir momentos de gloria, alimentados por la ilusión de un nuevo comienzo, a la realidad de unos logros precarios.

Los acuerdos de Lancaster House, que lord Carrington, entonces canciller británico, condujo con maestría, abrían un enorme campo de esperanza para la realización de un proyecto político de convivencia entre los africanos negros, habitantes originales del territorio, y los descendientes de antiguos colonos blancos, igualmente africanos a esas alturas de la historia, comprometidos con el futuro y no con el pasado.