Música moderna en Bogotá

En otros tiempos, la música culta que se escuchaba era la compuesta por creadores contemporáneos. En la época de Bach y Handel, la música de estos y otros compositores barrocos era lo que la gente oía y lo mismo pasaba en la época de Mozart, de Beethoven, de los románticos, y así hasta llegar al siglo XX. La historia de la música recuerda como Mendelssohn resucitó la Pasión según San Mateo de Bach que hacía un siglo no se oía. Pero en los últimos años lo contrario es la regla: la que no se oye es la música de nuestros tiempos y son raros los conciertos donde se tiene oportunidad de oír creaciones recientes. Los compositores contemporáneos tienen dificultades para hacerse conocer y muchos miembros de la audiencia ni siquiera saben que hoy día se sigue creando música.

Existen esfuerzos múltiples para corregir esto y uno de los más interesantes es el que patrocinó en semanas pasadas el llamado Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que a lo largo de dos semanas hizo una serie de jornadas en que se presentaron en diferentes sedes capitalinas interesantes conciertos por diversos intérpretes, con una impresionante participación de compositores colombianos, además de obras de creadores internacionales. Esos conciertos por varios grupos fueron complementados con conferencias, talleres de composición (donde se tocaban obras de los participantes) y otras actividades musicales. Desde los inolvidables festivales de música contemporánea que dirigió Cecilia Casas no se había hecho un intento de divulgación de lo nuevo en el arte musical como el de las jornadas de que hablamos. Inconvenientes personales no me permitieron asistir a esos actos y por eso no puedo dar reporte de primera mano, pero la verdad es que por la descripción se trató de algo muy fructífero y del mayor interés y que ojalá se repita, ya que las oportunidades de escuchar música nueva, como ya se dijo, no abundan y es bueno que el verdadero amante de la música se entere de lo que está sucediendo en nuestros tiempos.

Se anuncia para fin de este mes un complemento a estas jornadas, que tendrá lugar en el Teatro Santo Domingo, cuando se presentarán obras contemporáneas para una y más guitarras. Para quienes no tuvieron oportunidad de asistir a los actos mencionados antes, esta es una oportunidad para conocer otro aspecto de la música de nuestros tiempos.

De todo modos, el que ya haya interesados en que no todo sea el mismo repertorio tocado una y otra vez y quieran explorar aspectos nuevos del arte musical, es algo sumamente alentador y que ojalá permita que a la larga, al lado de los grandes músicos clásicos de ayer, se pueda escuchar lo que se hace hoy. En estas exploraciones muchas veces uno se encuentra con agradables sorpresas y me imagino que eso es lo que el verdadero amante de la música desea.