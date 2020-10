Nada cambia

“Aquí nos hallamos muy preocupados por la situación caótica del país; constantemente circulan rumores sobre la caída del Gobierno, la crisis económica, etc. Ciertamente todo el mundo está conmocionado y nuestra diaria existencia es una larga sucesión de amenazas de un género u otro.

¿Cómo conservar por lo menos una semblanza de equilibrio en medio de la zozobra universal? Es el gran interrogante para la humanidad entera.

En cuanto a los pueblos, en cierto modo no viven sino el destino que se merecen; las crisis pueden tener un sentido positivo si auspician el advenimiento de nuevos valores necesarios o indispensables para el bienestar colectivo; esperemos que en Colombia se produzca un fenómeno de reajuste social y político sin que haya necesidad de más sangre y destrucción...”.

Esta carta fue escrita en mayo de 1965. Su autor, un amigo muy cercano de mis padres quien se hallaba en el exterior.

La encontré revisando papeles y recuerdos. El nudo que sentí en el ombligo fue feroz. El túnel del tiempo. Y el tiempo no pasa. Todo sigue igual. 55 años... y podría perfectamente haberse escrito hoy. Desolación total. Impotencia. Caer en la cuenta de que aquí no solo NO cambia nada, sino que empeora todo.

Somos un pueblo que pareciera condenado al odio y al caos. Si hace 55 años hubiéramos manejado este país en forma diferente, cuántos miles y miles de muertos, cuántos ríos de sangre, cuántos millones de desplazados, cuánta miseria se hubiera evitado. Pero no fuimos capaces. Las pasiones políticas, las ambiciones de poder, la codicia, la corrupción de empresarios y dirigentes, la indiferencia social, el racismo y la repartija de cuotas burocráticas siguieron imperando, desbordando y arrasando el sentido común.

Más de medio siglo de convulsión y sigue el tsunami. Nos seguimos alimentando de carroña, los intereses individuales y políticos son más importantes que el bien común y la equidad social.

Seguimos siendo un país feudal, machista, politiquero. Las mingas indígenas seguirán marchando como lo han hecho desde siempre, y jamás les cumplirán lo prometido. Las negritudes seguirán aisladas y abandonadas a su miseria. Seguirán los asesinatos, el narcotráfico, el lavado de activos.

En vez de ciudadanos normales, pertenecemos a una raza de perros con peste de rabia que solo sabemos repartir tarascadas.

El proceso de paz, el Acuerdo, la JEP, la Comisión de la Verdad, la entrega de armas de las antiguas Farc parecen abrir una luz de esperanza, ya nuevamente amenazada. Un titular de prensa lo escribe claramente. “Cargado de tigre: Álvaro Uribe vuelve al ruedo”. Sí, otro animal enfurecido repartiendo dentelladas. Uno más. Cuántos no ha habido. Cuántos vendrán...

Antes eran los laureanos, los valencia, los rojas pinilla... Ahora son los roys, los benedetti, los uribe, los char, los ñeñes, los ñoños, los caciques y los caciquitos. Todos, reyezuelos que serán reemplazados por otros. El común denominador será el mismo, porque las premisas no cambian.

Cuando todos estemos bajo tierra llegarán más perros ávidos de sangre. Aquí no cambia nada. Me niego a participar del remolino. ¡Seguiré con mis granitos de arena, buscando mi paz interior!

Posdata. Ojalá el Día de los Muertos demos un paseo por los cementerios. ¡De ellos sí tenemos mucho que aprender!