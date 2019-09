none

Hoy, apenas saliendo del clóset, estas actividades representan cerca del 1,8 % del PIB nacional y tienen grandes expectativas de crecimiento. Sólo en el primer semestre de este año se crearon más de 5.000 empresas de economía naranja. No cabe duda de que es posible crecer exponencialmente en este segmento, que ha venido dando resultados de manera silvestre y silenciosa. Con el apoyo institucional Colombia podrá desarrollar su enorme potencial creativo, que es cercano a lo infinito.

Y a pesar de que para 2018 las industrias creativas representaban cerca del 3 % del PIB mundial y tenían tasas de crecimiento superiores al 7 % (Confecámaras, citando a E&Y y Unctad 2018), aquí en la casa todavía algunos sectores la perciben como un capricho gubernamental. Afortunadamente, y a pesar de los escépticos que descreen o desconfían de todo aquello que no conocen, el cuento de la economía creativa empieza a tomar forma en nuestro país, jalonado por el impulso decidido del Gobierno y la información que empieza a servir para un análisis objetivo y la formulación de política pública. Por ello mismo, no debe pasar desapercibido el reciente informe presentado por Confecámaras en su congreso anual la semana pasada en Cartagena, en donde se comparten cifras y criterios relevantes que nos permiten entender las dimensiones, oportunidades y desafíos de la economía naranja en nuestro país. Algunos datos relevantes son los siguientes: