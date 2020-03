Necesitamos a Duque

Colombia es muy vulnerable. No hay exámenes de laboratorio disponibles para la inmensa mayoría de la gente (que son la clave de la prevención), tenemos 1,7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes y el sistema de salud vive al borde de la quiebra. No tenemos la dictadura de China, la disciplina de Corea del Sur, ni siquiera la riqueza de Italia, la infraestructura de Europa o los científicos de Estados Unidos.

Y lo necesitamos con urgencia, porque este virus en particular está causando desastres en el mundo. Esto no lo sabía Duque, ni lo sabía nadie, porque otros virus son curables, o se propagan menos rápido, o son menos letales, o causan menos pánico.