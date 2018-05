Negros, desigualdad y esclavitud

Por: Andres Felipe Arcos

Este 21 de mayo se cumplen 167 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, ese mismo día se celebra el día de la afrocolombianidad. Nunca me he sentido bien ese día, odio que me llamen afrocolombiano, yo soy negro y me gusta que me llamen negro. En Colombia no puedes hablar con orgullo sobre el hecho de ser blanco, si tratas de presumirlo te tildan de racista. Si tuviéramos el 'Día de la historia blanca', así como tenemos el 'Día de la afrocolombianidad', lo considerarían un día racista. ¿Dónde esta la igualdad? ¿Es igualdad que un negro se sienta orgullosos de su color de piel y lo pueda gritar pero, un blanco no pueda ni sentirse orgulloso de su color ni mucho menos decirlo? Nos falta mucho para tener una sociedad igual y no vamos por el camino que es para alcanzar ese objetivo.

La esclavitud aun sigue viva, nunca fue abolida. De nada sirve ser libres físicamente si se sigue siendo esclavo mentalmente. Soy negro, orgullosamente, pero me avergüenzo del pensamiento mediocre y victimisante de algunos de los que ostentan tener tan hermoso color de piel; El racismo viene siendo usado como una excusa recurrente de los negros para evadir las responsabilidades sociales que se tienen como ciudadanos. Criticar a un negro no es racismo, simplemente es una critica, o ¿acaso criticar a un blanco es racismo? ¿Cuándo entenderán eso los negros?

No soy participe de las cuotas de negros en las universidades publicas, en los gobiernos locales y nacionales, en el Congreso de la República. Con esas cuotas no se han logrado avances, lo único que se ha demostrado es que un negro por sus propios méritos y su esfuerzo no llegará al Congreso, ni a un Ministerio ni a una Universidad publica; las cuotas de genero y de raza no son motivo de orgullo, deben ser motivo de vergüenza para quienes las usan.

Hace años vengo siguiendo el trabajo nefasto de una Fundación llamada Chao Racismo, siempre que ganan una batalla, según ellos, es un motivo mas de exclusión y resentimiento contra la comunidad negra en el país. Su lucha, así ellos consideren que es en defensa de la dignidad de los negros, solo causa mas división en una sociedad ya polarizada y causan que los negros no sean vistos ante la sociedad como lo que son, unos ciudadanos nada mas.

Me acuerdo cuando ganaron la “batalla” contra el humorista del programa ‘Sábados Felices’ del Canal Caracol, ’Soldado Micolta’, este personaje se caracterizaba por sus chistes y su humor negro, me hacia reír mucho. Según Chao Racismo, ‘Micolta’, interpretado por el humorista Roberto Lozano, estaba afectando o agrediendo a la comunidad afrocolombiana, en esa lógica, me pregunto ¿Como puede ser normal los chistes de pastusos, mujeres, hombres, gays, políticos, etc., pero es discriminación en este mismo sentido los que son relacionados o basados en negros?

Basta ya de autodiscriminarnos; indignémonos y sintámonos avergonzados, pero por aquel pensamiento mediocre de la comunidad negra de culpar a otros de sus males provocados por sus pésimas decisiones; no es culpa de nadie que siempre los representantes de los negros, elegidos por los mismos negros, sean corruptos.

Esa cultura de tener una casa en pésimas condiciones, pero en la misma poseer la ultima línea de televisores y equipos de sonido que salió al mercado es la mayor causal de que sean los negros quienes mas aportan al índice de pobreza y miseria del país. Son una cultura que no saben de prioridades en la vida. Siempre están esperando que el gobierno llegue con las ayudas sociales a salvarlos y nunca se piensa en trabajar, gestionar o simplemente en dejar de ser esclavos mentales e iniciar a ser y vivir como lo que somos, colombianos.

Si eres negro recuerda siempre que no eres minora, sácate eso de la cabeza. La sociedad colombiana no te debe nada a ti, eres tu que como colombiano tienes el deber social y patrio de aportar a la construcción del país que todos nos merecemos. No te creas de quienes te vienen a decir que lo malo que te pasa es culpa de otros, inicia a ser responsable de tu vida y de tus decisiones.