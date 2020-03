“Ni maricón, ni marginado, ni inmigrante”

La lectura de la novela motivó la búsqueda de las cifras con las que empieza la columna. A través de esa historia y de las estadísticas, deberíamos hacer conciencia sobre la crueldad con la que tantos ciudadanos tratan a los inmigrantes. En su relato, el niño cuenta que en el colegio de España los varones lo insultaban llamándolo “maricón”, porque, ante el rechazo que sufría por ellos, solo jugaba con las niñas. “Me solían tirar el estuche al suelo, me empujaban por el pasillo, me quitaban parte de la comida o me escondían los cubiertos… lo que más les gustaba era burlarse de cómo hablaba”.

La Declaración de Durban, aprobada en 2001, reconoce que “la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, constituye una de las causas principales del racismo contemporáneo. A menudo los migrantes son objeto de discriminación en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social”. Los países firmantes llegaron a esa conclusión hace 19 años, aprobaron medidas para contrarrestar los abusos y crímenes que se cometen contra los inmigrantes, y, pasado el tiempo, la evidencia mundial es de un retroceso.

Borrar el nombre de nacimiento, fabricar acentos nuevos, aprender rápidamente el otro idioma, vestirse “bien”, no parecer pobre ni asustado, aprender a mimetizarse, decir a todo que sí, no alegar por nada. Convertirse en otro para ser aceptado. Eso es ser inmigrante.