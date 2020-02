Ni se te ocurra comer de nuevo en el avión

Para muchos comer productos del día anterior no supone un problema, ¿Quién no disfruta de un buen calentado de fríjoles con arroz un domingo por la mañana? El asunto es que conocemos todo el proceso de los fríjoles desde que los sacamos de la bolsa hasta que llegan a la mesa, pero con la comida de avión ni siquiera sabemos de qué están compuestos esos sustitutos con que se rinden los alimentos.

El año pasado la publicación de la auxiliar de vuelo Shreyas P en la red social Quora se volvió viral. Allí, la joven contaba porqué los viajeros debían abstenerse de comer en los aviones: “El huevo revuelto o la tortilla que acabas de comer no solo era huevo, sino que puede ser una mezcla de huevo y otro sustituto”. Añadió: “La comida en tu bandeja se prepara no en la cocina sino en el servicio de comidas del avión, que a menudo se hace 12 horas antes e incluso días antes de la salida del avión”.

¿Qué tal suena una ensalada de carne asada con batata, maíz y fríjoles negros? ¿Sería mejor pasta penne con champiñones, tomate ragú y queso parmesano? ¿O tal vez barbacoa hawaiana, pollo con zanahorias, brócoli y arroz al vapor? Las tres opciones pueden sonar apetitosas para cualquier comensal promedio, son menús variados que en teoría cumplen con el balance entre proteína, carbohidratos y fibra. ¿El problema? Es comida de avión. Si bien no existe el primer fan declarado de los “platos” que se sirven a más de 40.000 pies de altura, la comida durante el vuelo tal vez no sea una de las preocupaciones de los viajeros, aunque debería.