No hay enemigo pequeño

Si nos atenemos a los expertos, hay que tomar dos medidas de signo opuesto: confinamiento nacional y cooperación internacional. Una vez más se pone en evidencia que la globalización lo abarca todo, incluidas las pandemias; que fenómenos como el hambre, los refugiados y el calentamiento global no pueden ser tratados con eslóganes nacionalistas, tipo America first!

Los virus parecen máquinas modernas: no son seres vivos pero operan de manera inteligente. En cambio los terrícolas somos criaturas vivas cuyo talento es muy discutible (Leonardo, Mozart y Marie Curie son bellos marcianos. Constituyen las excepciones, no la regla).