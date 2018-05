No más fraudes electorales

El miércoles 2 de mayo pasado, en el programa radial La hora de la verdad, entrevistó su director, señor Fernando Londoño, al experto internacional en transparencia electoral Gustavo Villamil, miembro de Foro Atenas, especializado en este tema.

Tras escucharlos, resumo las cinco sencillas y económicas recomendaciones, aplicadas hoy en países similares a nosotros como Honduras, Salvador, Perú… Esperamos que la Registraduría del Estado Civil las aplique el próximo 27 de mayo.

Primero. En Colombia se elaboran hoy tres actas de votación diferentes en lugares y momentos distintos. En consecuencia, se prestan ellas para errores voluntarios e involuntarios. Una de las tres es la base para los escrutinios y se conoce como el “acta de los claveros”. Se propone elaborar una sola acta de votación, en la misma mesa de votación, utilizando papel químico.

Segundo. En Colombia se trasladan hoy las actas de votación aludidas a un centro de digitalización lejano, lo cual se presta para que en el camino las modifiquen. Propone Villamil escanearlas en la misma mesa de votación, lo cual se puede hacer por medio de computadoras dotadas de una impresora con escáner, equipos y expertos que pueden facilitar las autoridades municipales. O bien ser fotografiadas por medio de un teléfono celular. Copias de los escaneos o actas digitalizadas deben entregarse de inmediato a los testigos. No más preconteos enviados por teléfono. El 97% de los municipios del país tienen hoy cobertura 3G o 4G.

Tercero. El “acta de los claveros” debe cubrirse con una cinta pegante transparente, como se hizo en Colombia en las elecciones tanto en 2002 como en 2006.

Cuarto. En Colombia, cuando se cuentan hoy los votos depositados en los escrutinios, en una modesta hojita, uno de los escrutadores hace una rayita por cada voto que se canta. Esto permite que el escrutador cambie, por ejemplo, la rayita de Iván Duque por otra de Gustavo Petro. En los países citados se emplea una gran cartelera a la vista de todos, por cada voto que se canta se hace una raya bien visible, nada de rayitas tramposas.

Quinto. Los tarjetones no utilizados se destruyen hoy en Colombia al cerrar las urnas. Con frecuencia se han encontrado tarjetones marcados en forma correcta en los basureros. Resultado de reemplazar votos legales por votos fraudulentos. En los países citados no se destruyen los tarjetones no utilizados, se sellan en la misma mesa de votación y se retornan inventariados a las autoridades competentes. El material electoral debe ser protegido y conservado mientras el candidato permanezca en ejercicio de sus funciones.

Sexto. No mencionada en la entrevista anterior. El software deberá ser de propiedad del Estado. Estos programas deberán ser leídos y vigilada su ejecución por los expertos de los partidos políticos, para evitar que sean cargados de antemano con votos como ya ha sucedido o para evitar que sean repartidos votos fraudulentos entre los que no votaron, por medio de un programita simple de la computadora, que se ejecuta en segundos durante el escrutinio.