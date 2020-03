No más vetos para la policía

Que se proteste, sí; que se violen los derechos de los demás, no. Que existan protocolos que privilegien el diálogo, sí; que se impida el ingreso y accionar de las fuerzas del orden a cualquier centro académico, no.

El hecho de que las universidades sean espacios de pensamiento crítico, investigación y transmisión de conocimiento no las exime para nada de que cualquier organismo —incluida la Policía— haga presencia allí en nombre del Estado para generar confianza y brindar seguridad a quienes no cohonestan con delincuentes encapuchados que buscan desestabilizar.