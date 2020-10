¿Nos están izquierdizando?

Con base en la referencia que aparece al final preparé los párrafos a continuación. Elegí esta referencia, porque encuentro numerosas e inquietantes coincidencias entre las razones para las izquierdizaciones de los estadounidenses y de los colombianos.

“Resulta claro que durante décadas empresas de noticias tales como CNN y The New York Times se han sesgado en favor de la democracia social también conocida como progresismo, o más simple aún, como ideologías de izquierda. Por ejemplo, la gran mayoría de sus periodistas declaran ser demócratas y sus donaciones se dirigen en forma abrumadora hacia estos candidatos”.

En forma similar, en décadas recientes, no pocas universidades están militando en favor del Partido Demócrata a juzgar por sus afiliaciones y por sus donaciones. Algo más, escriben textos y libros de historia con los cuales influyen en sus colegas, en los profesores y en los colegios de bachillerato. Este adoctrinamiento ideológico que se gesta en los medios de comunicación y en el sector educativo se convierte en la ideología del gran público y de políticos demócratas y socialistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio Cortez en los EE. UU. y de izquierdistas radicales como Gustavo Petro y Gustavo Bolívar en Colombia.

“De acuerdo con el prestigioso Pew Research Center, entre 1994 y 2015, el porcentaje de los bachilleres que eran liberales o simpatizantes, aumentó del 25% al 44%. En cambio, aquellos que eran conservadores o simpatizantes bajaron del 30% al 29%, permanecieron constantes, sencillamente. El Heri Institute reveló que, en 1990, el 42% de los profesores eran de izquierda o de izquierda radical. En 2014, este porcentaje se había elevado al 42%”. ¿A cuánto ascenderán a la fecha estos porcentajes tanto en Fecode como en nuestros medios de comunicación?

“La participación de la ciudadanía que atiende los colegios y las universidades ha venido aumentando con los años. Hace 50 años, tan solo el 10% de los estadounidenses terminaban la universidad. Se gradúa hoy un tercio de su población”.

Otros ejemplos. Como es sabido, el diario de derecha The New York Post publicó unas noticias en las cuales aparece Hunter Biden, hijo del candidato presidencial Joe Biden, aprovechando que su padre Joe fuera vicepresidente de Obama, para traficar influencias de Estados Unidos con Ucrania y con China. El presidente de Twitter, Jack Dorsey, ls retiró para prevenir que sus usuarios compartieran la aparente veracidad del Post.

“Las soluciones. Si anhelamos un mundo cuyas mayorías de la población, sus votantes y sus legisladores reflejen la concepción cristiana del mundo, debemos levantar y educar a nuestros hijos en la creencia de que tanto la libertad como la propiedad privada son benéficas para todos. Después de todo, vivimos en un mundo en el cual millones de padres de familia deseosos de enviar a sus hijos a cursar más de 12 años de educación pública lo único que no esperan, ni tolerarían es que el jovencito Pedro les anuncie que es marxista”.

Referencia que se puede consultar por Google, digitando: “How Decades of Media and Faculty Bias Have Pushed America to the Left”, autor Rayan McMaken.