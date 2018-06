Nos lo merecemos

Tener planes en cualquier organización dependen de qué tanto estamos comprometidos con los objetivos de las mismas. Teniendo claro que las organizaciones no lo son por sí sola sino que hay personas detrás de ellas es necesario entonces tener claro que los objetivos de cada organización están alineados o se alineen con los de las personas. Para ello es necesario no solamente establecer una planeación de corto, mediano y largo plazo sino tener un equipo de trabajo comprometido y complacido por hacer que esos objetivos se cumplan. Lograr tener personas alineadas con los objetivos de las organizaciones es la tarea más importante de cualquier líder.

No es casualidad que las grandes organizaciones sean exitosas. Algo bueno deben tener. Por supuesto lo bueno empieza por lo productos o servicios que ofrecen. Pero no solo basta con producir y vender productos o servicios que no solo satisfagan la necesidad de sus clientes y consumidores. Más allá de ello, lo que se debe planear y ejecutar es en la producción de productos o servicios que trasciendan y lo más importante: que hagan felices a sus clientes y consumidores. Para ello es necesario que exista una planeación estratégica que inicie desde el producto o servicio que se vende o se comercializa. Ponerse en los zapatos de los clientes y los consumidores es la primera tarea. Una vez identificado el producto o servicio debe haber una planeación estratégica en la cadena de producción y distribución.

Lograr que la producción de bienes y servicios destinados a la felicidad de los clientes es un proceso arduo que debe tener su génesis en la ética. Sí, la generación de productos o servicios diseñados a la felicidad de los clientes debe depender de que todo el proceso se haga con estrictas medidas de éticas y que se piense siempre en el bienestar de todos quienes participan en la producción del bien o servicio. Hacer las cosas bien no solo es un tema de valores organizacionales sino de vivirlos a plenitud. Consagrar los productos o servicios que se producen es la materia prima que nos conducirá a evitar tomar el camino incorrecto. Así las cosas, no solo basta con la idea de hacer que los clientes sean felices sino que toda la cadena de producción, distribución y comercialización sea feliz pero sobre todo guarden estrictos sistemas de control y verificación de asuntos que atenten contra la ética.

La mejor contribución que una organización puede hacer a la sociedad es la de crear productos o servicios que no atenten contra alguien o contra una comunidad. Hay formas de lograr que esto. Una de ella es la certificación no solo de la calidad sino de que el proceso de producción y transformación de una materia prima o de un servicio, guarda no solo la calidad sino que asegura que no le está haciendo daño a alguien. No solo basta con crear felicidad a través de los productos o servicios sino asegurar que ese producto o servicio, en su proceso de ideación, producción y/o transformación, no le ha hecho daño a alguien, incluyendo a un competidor.

Tener un modelo en el que nos garanticemos la producción de productos o servicios que garanticen felicidad, será el nuevo modelo económico que conducirá a las naciones a trascender en la sociedad. Pareciera una quimera, pero puede hacerse realidad si logramos entender que agradecer a Dios por lo que ya tenemos es el principal paso que debemos tomar en pro de un proceso de transformación. Sé que muchos agradecemos por lo que tenemos los que no y que solo critican, deben tener claro que el estar como estamos es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Así que en lugar de criticar debemos empezar por agradecer y de allí empezar a construir una nueva historia.