Nostalgia de los lugares

Es común la afirmación de que sentimos una gran nostalgia cuando volvemos a un lugar que nos trae buenos o malos recuerdos. En el primer caso, es tal vez porque somos conscientes de que aquellos momentos de felicidad o gozo en los que nos reíamos con facilidad y estábamos tranquilos no volverán, y en el segundo, porque de las memorias desagradables siempre viene un aprendizaje que nunca se olvida, y se recuerda especialmente cuando se vuelve a aquel lugar en donde lo aprendimos. Lo que posiblemente no se ha dicho es que la nostalgia se amplifica en un gran porcentaje cuando aquel lugar se encuentra completamente diferente, cuando lo vemos más triste, más oscuro y desolado, o más vacío.

Aunque esta pandemia puede que se acabe tarde o temprano, y aunque tarde en venir la siguiente y tengamos un momento de nueva normalidad, nunca olvidaré un día como hoy, en el que vi la universidad donde pasé cinco años de mi vida, entre alegrías y tristezas, completamente diferente. En el parque ya no estaban los chicos practicando algún deporte, ya no se escuchaba lo que yo llamaba en aquel entonces ruido, pero que hoy en día me doy cuenta de que era vida, ya no están los estudiantes saliendo y entrando de los edificios que, por humildes y sencillos que fueran, nos proveían una gota de esperanza, un anhelo fuerte por cambiar nuestras vidas, e incontables momentos que perdurarán siempre en nuestras memorias.

Cuando me di cuenta de la soledad que emanaban aquellos muros y aquellas calles, sentí un vacío enorme en mi interior, como si de repente la muerte invadiera cada uno de los espacios que durante tanto tiempo me brindaron un refugio indescriptible para mi desordenada vida. El frío de la ciudad de pronto se hizo más pesado, la respiración se entrecortaba y unas ganas de llorar embargaban profundamente mi alma, como cuando se pierde algo que sin darse cuenta se ha amado por mucho tiempo.

Es verdad que la virtualidad no es tan mala, que podemos aprender cantidad de cosas y aprovechar las maravillas de la internet bien utilizada para enriquecer nuestro conocimiento, pero implica dejar morir espacios preciados que se construyeron con la única finalidad de respirar vida, esa vida que emana de cada uno de nosotros cuando nos encontramos con otros, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando lloramos y cuando reímos. Esa vida que la persona con depresión tiene la posibilidad de compartir con la que padece ansiedad y con otros muchos que existen para alegrar y distraer a los dos primeros con su inigualable personalidad.

No me atrevo a preguntarme si otros sienten lo mismo que yo, porque sin duda alguna todos extrañamos el encuentro, el camino sencillo y la palabra tranquila, los cafés y el disfrute de las clases que daban maestros apasionados, graciosos, comprometidos y entregados a un trabajo muy mal pago económicamente, pero generador de riquezas que jamás se podrán describir en palabras. Aun así, solo nos queda esperar, que, como diría un amigo, es desesperante pero inevitable.

Nicol Julieth.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com