Novela con fantasma, río y tumbas

Surge entonces la necesidad de conocer al autor y preguntarle si de verdad los personajes existieron, si todo lo que narra es real, con el deseo de que no lo sea. Que su prolífica imaginación, sumada a su habilidad como escritor, estén detrás de esa desazón que atenaza al lector. Pero uno recuerda en La historia oficial del amor que “todo lo que se lee aquí es verdad (…) pero también es ficción porque nadie lo creería de otro modo”, y no hay duda de que esa sería la respuesta de Silva Romero.

¿Qué puede hacer una viuda con dos hijos menores, hastiada de la violenta realidad que le arrebató al marido? ¿Qué puede decidir, cuando todo parece decidido por el destino y no escucha, o no quiere escuchar, los urgentes mensajes que manda el fantasma de Salomón a través de Polonia, la vidente/bruja del pueblo: “dígales que la vida va a salirles bien lejos de acá (…) dígales que yo puedo acompañarlos el resto de la vida siempre que me necesiten, dígale a Hipólita «haga caso», dígales «váyanse ya»”.

El libro es un hecho. Se llama Río muerto y es la última novela del joven y consagrado escritor Ricardo Silva Romero. Al concluir su lectura queda una sensación agridulce. El haber recibido un golpe que le saca a uno el aire, el haberse sumergido dentro del remolino de la cruda realidad. Pero también queda la certeza de estar ante un libro que va a permanecer como referente de la literatura sobre la violencia que asoló al país durante el conflicto armado. “Estoy contando lo que me contaron tal como me lo contaron: que a Salomón Palacios lo fusilaron a unos pasos de su casa y murió y fue una cosa sin nombre entre la cerrazón hasta que volvió de la muerte”.