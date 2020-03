Nuestra absurda cotidianidad

Estas, que podrían llamarse causas desequilibrantes del desarrollo social y humano, no hay colombiano que no las sepa y padezca en mayor o menor grado.

Si de nuestra guerra de más cincuenta años, que no acaba de pasar, se trata, no hay que escarbar tanto ni conformar batallones de sabios y comisionados para dar con sus prolegómenos, de los cuales cada uno de aquellos tiene una fecha y distintas razones para datar sus inicios y explicar sus desarrollos y consecuencias.