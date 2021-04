Ahora que se recrudeció la pandemia es un buen momento para reflexionar sobre una frase, que ya es de cajón, que ha surgido, o resurgido, durante la pandemia: los trabajadores de la salud son nuestros héroes, a todos aquellos que trabajan en los hospitales, “la primera línea” de combate frente al COVID-19, los consideramos nuestros héroes. ¿Pero qué queremos decir exactamente en Colombia con esta frase? Puedo al menos elaborar un poco sobre la posible intencionalidad que hay detrás. “Ser héroe” para nosotros es algo loable. Se considera héroe a alguien que hace un sacrificio desinteresado y que posee unos ciertos valores frente al resto de nosotros. Es decir, alguien capaz de dar más allá de lo que cualquier persona podría. Y nuestra forma de recompensarlos es, al menos, reconocerles esta abnegación natural y de nacimiento.

Pero parece que en Colombia nos tomamos esto demasiado a pecho. Es decir, si alguien es héroe hay que facilitarle los medios para que sea un héroe de verdad, con todas las de la ley y con todas las letras mayúsculas. Un héroe debe sufrir en su labor, dado que para poder ser héroe debe realizar un sacrificio; mientras más dolida sea su labor más héroe será. ¿Qué más se le puede dar a un héroe que volver más difícil aquello por lo cual se sacrifica? ¿Para qué mejorarles las condiciones de trabajo a los médicos, enfermeras, auxiliares si son héroes? Es decir, dada su heroicidad lo mejor es ayudarles a que cultiven su naturaleza. Ponerles trabas. Que no lleguen los medicamentos a los hospitales. Que tampoco lleguen los implementos que necesitan. Que se vean completamente desbordados. Es más, para un héroe su trabajo no es en realidad un trabajo, es su forma de ser, lo hace por pura vocación y pasión, no puede ser legítimamente un trabajo. En Colombia sabemos cómo ayudar con eso. En plena pandemia, cambiemos su contrato por uno con menos garantías, más horas de trabajo, sin vacaciones. Es más, que ni sea un contrato, ¡que trabaje por prestación de servicios!

Con estas condiciones ya no serán unos simples héroes, que se encuentran en cualquier lado, serán más héroes que cualquier otro que haya pisado tierra colombiana. En plena pandemia mejor dejemos de pagarles. ¿Para qué?, son héroes, no lo necesitan. Y que no traigan vacunas, ¿no son tan héroes? Que aprendan a hacer milagros. En Colombia somos tremendamente agradecidos. En Rionegro, Antioquia, al menos, ya pusimos en marcha este plan y hemos degradado las condiciones laborales de nuestro personal de salud. Invito a los periodistas a que vengan y confirmen cómo se sienten ellos. Podría anticipar que obtendrán como respuesta que se encuentran completamente realizados. Más héroes que nunca.

José David Ruiz Álvarez.

