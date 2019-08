Nuestros hombres no murieron en un desfile, murieron homenajeando al país

Por eso portar nuestro amado uniforme en Colombia es un riesgo en cualquier nivel, pero para nosotros es un honor y sabemos que el próximo caído puede ser cualquier soldado o policía, porque eso le juramos a Colombia. Nuestros hombres no murieron en un desfile, murieron haciendo homenaje a nuestro país, y sí, debemos recordarlos como héroes, porque entregaron su vida para que otros puedan vivir.

Ayer tristemente una patrulla del Ejército fue atacada en un puesto de control en Acarí y solo se refirieron los medios a ellos de forma superficial, y mi reflexión es si ese tipo de noticias no son importantes o no alimentan el morbo y el amarillismo de los medios.

Es lamentable leer su editorial porque quien lo escribió concluye, de forma subjetiva, “que las vidas de los miembros de las Fuerzas Armadas no son tratadas con el respeto que ameritan”. Esta afirmación es falsa, porque a nadie más le duelen sus muertos que a su propia familia y aquí en la Fuerza Aérea la familia somos todos y velamos por proteger la vida de todos, por eso es inaudito que se crea desde afuera que no existen las capacidades, la experiencia y la seguridad en las operaciones.

Ya lo habíamos hecho muchas veces con éxito y aquí es donde nos duele, como integrantes de esta Fuerza, que se juzgue y se condene. Si hubiese salido bien, como siempre pasó, solo recibiríamos aplausos. Es un accidente infortunado que merece unas respuestas con rigor científico y operacional, no para alimentar el morbo de algunos medios y personas, sino para evitar que más comandos pongan en riesgo su vida, no solo en la Fuerza Aérea Colombiana, sino en todas las Fuerzas Militares del mundo.

El pasado fin de semana, la misión que estaban realizando, más allá, como muchos lo creen, no era participar en un desfile; era hacer un homenaje a los antioqueños, así como se ha hecho en los desfiles del 20 de julio. Esta misión es catalogada como una operación militar en homenaje a Colombia.

Tristemente encontramos editoriales como este, contado desde afuera, por periodistas que no conocen el día a día de los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares.

