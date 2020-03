O por las armas o por los votos o por los tribunales

Cuando son indultados y se unen al resto de población, participan con entusiasmo en el juego democrático electoral. Quieren ver si los votos les alcanzan para realizar sus postulados, no dudaría que buenos, pero salpicados de sangre y de pésima historia. Hay un último sistema –combinación de lucha– y es el de apelar a los tribunales para acusar al adversario y reducirlo, ya no por las armas ni por los votos, sino por fallos judiciales, que entran a ser políticos. Pero, bendita democracia.

Ninguna elección deja satisfecho al derrotado, lo que es de la condición humana. Y como ya se dijo que la democracia es defectuosa, no faltan razones para desvirtuar un triunfo. Hay fraudes que no admiten duda o “amaneceres electorales” de todos conocidos; intervenciones dinerarias inaceptables y corrupción, sin que esta pueda medirse en proporciones justas o injustas, pues siempre serán injustas. Sólo que existe un principio de sostenibilidad del orden o de legalidad, mejor conocido por este nombre, que espera con paciencia los fallos de los tribunales, basados en pruebas incontrovertibles.

No hay en democracia, que es donde las hay, elecciones completamente puras. Épocas hubo en que el voto era calificado, verdadera oligarquía o gobierno de unos pocos; en la era moderna por largas temporadas la mujer no votaba; increíble, el voto femenino en Colombia vino a darse en tiempos del dictador Rojas o a su salida.