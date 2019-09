Octubre de subienda

none

No obstante el precio y la dificultad para atraparlo en aguas abiertas y tranquilas, la oferta de tan jugoso como nutritivo y resbaloso pez tiene asegurada su creciente demanda por un consumidor selecto que, de generación en generación, ha desarrollado y pulido las destrezas y habilidades de sus antepasados para preservar, a cualquier costo y riesgo, la exclusividad de su consumo, el privilegio de casta de su reproducción y la garantía a perpetuidad de la explotación de los bancos y criaderos nacionales de la especie.

Un gentío que en cada subienda alistaba cuanto tenía a mano, que no era mucho, pero si lo indispensable para sobreaguar en las cálidas y resbaladizas longitudes de una esperanza atávica recubierta de escamas, entrecruzada de espinas y provista de unos ojos de piedra, entre rojizos y verdes, casi inmóviles.

Aunque los de octubre no son tiempos de “suba”, como llamamos por estos pagos de Sucre, Córdoba y Bolívar la subienda de bocachicos que, por las calendas de diciembre y enero, abastecen los mercados de nuestro Caribe regado de corrientes fluviales, la de candidatos a cuanto cargo y corporación pública se atraviese supera en cantidad a aquellas de grata memoria y regocijo.